Miliard euro zostanie natomiast przeznaczony na wspólne zakupy broni dla Kijów, a reszta z 5 mld euro - na sfinansowanie dostaw broni, z magazynów europejskich i zakupy za granicami UE w ramach różnych wspólnotowych inicjatyw - na przykład inicjatywy czeskiej, która zakłada przekazanie walczącym Ukraińcom około 800 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej.

Wykopki jak zwykle.... Tytuł przeczytany ? To dajemy komentarz o ukraińskich oligarchach... mame po co to czytać artykuł