Kurde miałem taki przypał raz w Tatrach, chodzę bardzo dużo i kiedyś jak schodziłem z Kończystego Wierchu na Trzydniowiański to wpadłem na pomysł żeby zejść do doliny przez dolinę Jarząbczą. Żona cały dzień gadała że spotkamy niedźwiedzia, no i jak tylko minęliśmy Jarząbczy potok, to po prawej na lekkim zboczu w borówkach siedziała ona i jej dwa malce. Ja do żony mówię patrz łoś, a ta była do nas dupą tak 15 Pokaż całość