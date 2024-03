Cyrk to się dopiero zacznie jak będziemy płacili ciężkie odszkodowania ludziom, którym rzeczywiście te samochody zabiorą. Kwestia czasu aż to prawo zostanie zaskarżone i pół biedy jeśli to będzie polska instytucja. To się ZAWSZE tak kończy, gdy decyzje podejmowane są na hurra, pod publiczkę na podstawie jakiegoś wydarzenia nagłośnionego przez media. Można było kary nakładać za pomocą narzędzi już istniejących? No można było ale co to za zmiana... Policja osądzi, zabierze, sprzeda! Pokaż całość