Tzw. "łowcy pedofili" to nic innego, jak dawni szkolni prześladowcy, którzy wymyślili sobie pretekst i znaleźli ofiary, których ich zdaniem nikt nie będzie bronił, bo kto by chciał bronić pedofila?

Nikt normalny takich rzeczy nie robi, a jak widzi pedofila, to dzwoni na policję i tyle.