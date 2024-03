Moje życie nie jest łatwe. Nazywam się Marcin, mam 34lata.



W dzieciństwie doświadczyłem przemocy ze strony matki alkoholiczki, byłem bity, wyzywany, nie raz nocowałem po piwnicach. W szkole matka zawsze udawała kochającą przez co nigdy nie miała problemów. Na mój dowód osobisty brała pożyczki. Zawsze słyszałem, że jestem gorszy od innych, pytała mnie po co się urodziłem, albo dawała mi nóż do ręki i opowiadała jak mam go użyć na swoich rękach Pokaż całość