Każdy system monetarny - niezależnie czy dzieje się to dzisiaj, czy kilka tysięcy lat temu - dotykają te same kryzysy i musi zmierzyć się z podobnymi problemami, oczywiście mutatis mutandis. Inflacja w cesarstwie rzymskim różniła sie tym tylko od tej, którą znamy współecześnie, że wtedy fałszowano monety dodając do szlachetnych kruszców metale nieszlachetne. współcześnie dodrukowuje się banknoty