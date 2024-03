Decyzja prokuratury w sprawie Samuela Pereiry. Śledztwa nie będzie

No ale wróćmy do karania kierowców za przekroczenie prędkości o 10-20 km/h, dzieciaków za susz, babć handlujących pietruszką, ogółu za brak opłaty abonamentowej, przedsiębiorców za brak jakiegoś kwita, posiadaczy działek za wycięcie drzewa. Wtedy na pewno wszyscy będą mieć poczucie ładu prawnego.To państwo to mem - chlew prawny obsrany gównem. A prawnicy to kanalie dyspozycyjne, relatywizujące i psujące poczucie sprawiedliwości i praworządności.