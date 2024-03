Kiedyś w okresie hardkucowskiego (nie mylić z konfederackim) wykopu popularny był mit zbitej szyby Bastiata. Generalnie tak wygląda gospodarka Chin. Postawią osiedle wieżowców gdzieś bez racji bytu, ludzie to kupią, lub nie, jako inwestycję a do PKB się liczy. Kij, że za 10 lat to wyburzą, bo nikt nie chce tam mieszkać.