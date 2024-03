Bóbr trafił do ośrodka trafił do nas w kwietniu zeszłego roku. - Ledwo żywego, wyłowili go kajakarze, do których podpłynął szukając pomocy - czytamy na stronie ośrodka na Facebooku. - Był malutkim, bezzębnym bobasem. Nie wiemy, co stało się z jego rodziną.