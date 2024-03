Pytanie czy to dobrze czy źle. Co prawda nie pracuje w oprogramowaniu ale przy transferach produkcji z zachodu Europy do Polski zauważyłem pewną prawidłowość. Jak w Hiszpanii/Włoszech/Francji czy Niemczech za dany proces czy linie odpowiadało pięciu inżynierów tak w Polsce jeden będzie obsługiwał dwa. To jest do zrobienia ale ogromnymi kosztami psychicznymi dla naszych ludzi. W przypadku oprogramowania domyślam się, że jest podobnie stąd pewnie wśród moich znajomych programistów to wypalenie zawodowe Pokaż całość