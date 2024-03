Czytając to jak gówno byli traktowani przez elity szarzy ludzie przez tysiące lat, a ci jak posłużne owieczki szły na rzeź, odnoszę wrażenie że dopiero teraz zyskaliśmy świadomość o czym świadczą niniejsze oznaki buntu. Oczywiście nie wszędzie ma to miejsce, ale jest to teraz bardziej zauważalne niż jeszcze 40 lat temu.