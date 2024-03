Kolejny wybryk młodego i niedoświadczonego kierowcy...

No takie teksty akurat są słabe, bo to nadal młody agresywny sebix w bmw jest największym zagrożeniem na drodze xDTutaj jak można wyczytać w artykule, chłopcu nie stało się nic poważnego. Jak dochodzi do wypadku z młodym, który jeździ "szybko ale bezpiecznie", to czasami w wypadku płonie cała rodzina. Jest jednak różnica.