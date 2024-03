Fajnie jakby Biden zadzwonił do Putina, potem do Puchatka i innych przywódców, zrobili sobie telekonferencję i się dogadali, żeby zamiast robić wojny to żeby się wziąć za eksplorację kosmosu. Albo oceanów, ewentualnie zacząć kopać dziurę w ziemi, taką jak kiedyś wykopali Ruscy i tylko że diabeł wyszedł i porzucili projekt. Teraz nauka poszła do przodu, można by dziurę wykopać jeszcze większą do samego piekła, zastrzelić diabła, to by już w ogóle wojen Pokaż całość