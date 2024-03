200 zł netto na dzień to jest średnio 4000zł. Minimalna ad.2024 to około 3300 netto. Ktoś uwierzy w to, że kierowca międzynarodowy jeździ za parę stówek więcej niż taka sprzątaczka w januszexsie?



Onet to od dawna źródło kłamstw i manipulacji - to nie pierwszy raz. Kierowca międzynarodowy bierze lekko >6k w podstawie.