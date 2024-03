Patologia we Wrocławskiej policji jest pewnym standardem pracy. Skala zjawiska jest tak duża, że normalni uczciwi ludzie rezygnują z pracy. Na kontrole z góry nie ma co liczyć bo to kolesiostwo na każdym szczeblu. Postępowanie dyscyplinarne wynika tylko z tego, że to kolejna sprawa, która stała się medialna. Gdyby nie to zostałaby zamieciona pod dywan jak wiele innych. Gwarantuje wam, że nie ostatni raz słyszycie o wrocławskiej policji.