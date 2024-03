Jestem za depopulacją, tylko, że to co odwala lewactwo i lewacka unia to się kupy nie trzyma. Z jednej strony chcą depopulacji, ale z drugiej przyjmują miliony imigrantów. Oni z kolei są konserwatystami i nie interesują ich lewackie brednie ani poprawność polityczna, do tego nie mają problemu z rozmnażaniem się. Docelowo mieszkańców Europy najzwyczajniej przegłosują i wprowadzą swoje zasady, które może i będą kontynuować depopulację ale tylko białych mieszkańców tych terenów. Stąd Pokaż całość