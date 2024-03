No i widzisz próbujesz potem się bronić i nagle zostajesz damskim bokserem:( a kobieta wie, że facet nie odda bo od razu jest na straconej pozycji :) Kobiety nas okradają poniżają i traktują jak przedmioty a raczej jak dobre ubezpieczenie. Jak nie ten to następny w dodatku specjalnie potrafią przespać się z twoim znajomym by Cię poniżyć (mój kolega tak miał) w dodatku opowiadał, że sex z nim to porażka i była Pokaż całość