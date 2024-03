No i co z tego? Sensacja tylko do ruskiej propagandy. Następne 30 sztuk już czeka w amerykańskich portach na transport na Ukrainę. Przypomnę, że dotychczas himarsy mogły już zniszczyć setki ruskiego sprzętu za grube miliardy dolarów i niszczyć setki rosyjskich żołnierzy. Ruskie jak bardzo by się starali nie mają skutecznej odpowiedzi na tę broń ani obrony przed nią.