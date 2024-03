Putin rozegrał te szachy idealnie. Zamknał morze bałtyyckie dla nato, rozciągnął granice z nato któą trzeba obstawić, zniknely dwa bufory na jednym z potencjalnych frontów. To wszystkoi po ustraci setek tysiecy ludzi w tym najlepszych zawodowców.



Pamiętajcie, teraz to już tylko dwie wsie do przodu i zaatakuje całe NATO.

A jak macie watpliwosci to szybko klikac na yt bartosiakow i zychowiczów z miniaturkami "WOJNA" żebyście nie przegapili nadciągającej potężnej demonicznej wojny rosji Pokaż całość