Po 12 minucie to co tam lata po ekranie? Iskry? Jeśli tak to czy to ten statek od samego tarcia powietrza iskrzy czy tam są jakieś pyły i kamienie w powietrzu? Jak się statki zabezpieczają na takie skrajne temperatury ? W próżni jest zimno i nagle taki strzał ciepła to musi być wyzwanie dla materiałów.

Proszę o wyjaśnienie jakiegoś znawcę