W wypadku nie tylko zginęli ludzie, wiadomo, życia im się nie zwróci, ale co z ludźmi, którzy doznali urazów na całe życie? Po zwykłym wypadku człowiek potrafi do końca życia odczuwać bóle, czy wymagać rehabilitacji a co dopiero po takiej katastrofie. Bardzo współczuję, bo pewnie większość uczestników to jakieś babcie, które ciułały grosze, aby pojechać sobie na pielgrzymkę do Chorwacji a tutaj taka niemiła przygoda.