z góry wiadomo, że nic z tego nie wyjdzie z prozaicznej przyczyny- lewe dyplomy mają działacze partyjni ze wszystkich ugrupowań. tych co rządziły i tych co teraz rządzą. nikomu nie będzie zależało na rozwiązaniu tej sprawy. trochę pokrzyczą i zamiotą pod dywan.

co najwyżej to umoczeni politycy zwrócą te dotacje finansujące 90% opłat chociaż i w to szczerze wątpię