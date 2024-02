No ale pytanie czy Nvidia za rok będzie bawić się w karty graficzne - wzrost ich akcji to są karty do przetwarzania AI - to jest obecnie główne źródło zysków Nvidii, karty graficzne powoli stają się marginalną działalnością (co oczywiście nie oznacza, że przez długi czas nie działali nieetycznie w stosunku do klientów, partnerów i konkurencji).