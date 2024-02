To są czysto księgowe straty. Pisowcy przez ostatnie lata rozdęli bilans NBP oraz wyzerowali stopy, przez co wpompowali w gospodarkę niewyobrażalne ilości pustego "papieru". Stąd odlot na rynku nieruchomości i podwojenie cen w ledwo trzy lata od tych działań. To są prawdziwe straty, a nie jakaśtam artystyczna buchalteria. Która zresztą jest im na rękę, bo nie wypłacą równie fikcyjnego "zysku NBP" Tuskowi. Będzie miał pod górę.