Pytanie co robiło 2 letnie dziecko na ulicy. Odpowiedź "Ojciec nagle stracił dziecko z oczu." i zadzwonił na policje dopiero o 18:35. Przecież to już dawno po zmierzchu.



W sumie też nie spodziewałbym się dwuletniego dziecka przy drodze krajowej. Kierowca jak stuknął takiego ok 11-16kg dzieciaka to możliwe, że pomyślał że to pies lub lis. Jeśli jechał ktoś SUVem to mógłby nawet nie usłyszeć.



