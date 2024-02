⌐

͡

■

͜

ʖ

͡

■

Pokaż spoiler

Do tego ziomka, co odkrył, że nie wymazałem mojego adresu mailowego ze screenów i mnie próbuje wpisać na newsletter do Castoramy: jak już poświęcasz czas, to byś znalazł mój numer telefonu i mi BLIKa puścił albo na Revoluta wpłacił dwa złote. xD Wtedy to dopiero się wystraszę, że mnie namierzyłeś! (