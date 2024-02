Raz w tygodniu jeżdżę na zadupie chodzić z pieskami ze schroniska na spacery. One się cieszą, ja mam solidne 3 godziny spaceru.

Z drugiej strony mamy taki odpad ludzki, który tak o powiesił sobie żywe stworzenie. Po co nam to w społeczeństwie? Dlaczego nie możemy od razu utylizować czegoś takiego? Powinno to do końca swoich marnych dni latać z miotłom po schronisku i zbierać kupy. Rano herbata, wieczorem zupa. I tyle. Aż Pokaż całość