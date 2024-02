Dodam tylko, że najlepszym organizmem, który pochłania najwięcej CO2 są glony, zielenice. To one niejednokrotnie (zwłaszcza w tych początkowych etapach tworzenia się bioróżnorodności w wodzie i na powierzchni) doprowadzały do wysokich wartości rzędu 35% w przykładowo Karbonie (a jak wiadomo, z karbonu pochodzi nasz kochany węgiel kamienny) i owszem, Karbon był okresem urodzaju dla roślinności lądowej, ale nadal to w wodzie działy się największe przeboje.

