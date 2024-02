Obietnica dla akcjonariuszy, że firma osiągnie 10% zysku czy jakiegoś innego tam wskaźnika

To jest w ogóle hit, bo to wygląda jak w jakiejś grze, brakuje 3 punktów do acziwmentu to zrobię jakiś ruch który krótkoterminowo da mi małego boosta do statystyk i wygram tą partię.Ale w rzeczywistości to jest tragedia, bo jak rozumiem sytuację że firma jest na minusie i trzeba ciąć to teraz to jest zwykła pazerność.