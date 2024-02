Wojsko, jedyna instytucja która gdy potrzebuje specjalisty, moze sobie poprostu wybrać po kodzie pkd którego lubi i uprowadzić go na "ćwiczenia" żeby zrobił co chcą za darmo xd



A cała reszta po 2 tygodniach szkolenia będzie wiedziała tyle co wcześniej ale co z tego skoro mozna bezkarnie narobic ludziom kłopotu, nie nauczyć nic i zdobyć żołnierzy "na papierze"