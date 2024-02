czemu nie protestują pod firmami co sprowadzały syf ? czemu nie protestują pod siedzibami tych co to zatwierdzili ? czemu nie ma wysłanej delegacji do ministerstwa żeby codziennie przekazywało informacje jak idą sprawy z odkręceniem tego, blokowanie granicy dobrze robią ale cała reszta idzie w dziwnym kierunku szczególnie że teraz obudzili się a przez ostatni rok siedzieli cicho no i wiadomo tusk zły i trzeba głosować na pis xD