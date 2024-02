Rocznik 87 więc dziadkiem nie jestem. Kupiliśmy sobie z różową RODosa prawie dwa lata temu. Zielono, spokój, cisza. Kwiatki, jabłka, jakaś marchewka, której nie w@$$@#$$lił kret. Miło jest. Domek murowany więc nawet zimą można sobie posiedzieć kilka godzin.

I co? Nie będzie tego to znowu dymanie gdzieś za miasto co weekend żeby odpocząć. Kilometry, paliwo itp.

Postawią jakiś kołchoz z klitkami po 15 m2. I będzie więcej ludzi dymało poza miasto co Pokaż całość