Nie można im odmówić wiedzy historycznej, znajomości realiów politycznych, ale jednak znajomość wydarzeń z przeszłości to coś innego, niż przewidywanie przyszłości.

Państwa Europy kiedyś tłukły się między sobą, bo ewentualna wygrana oznaczała rządzenie dużą częścią świata, wtedy państwa europejskie to były mocarstwa światowe. Nie było praktycznie żadnych zagrożeń, poza innymi krajami europejskimi.

To dlatego szli na wojnę na wyniszczenie, bo ten pzreciwnik, z którym aktualnie walczyli w Europie był jednocześnie ich największym Pokaż całość