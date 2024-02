Próbowano to naprawić. AWS wprowadził wielką zmianę - system oparty o indywidualne konta inwestycyjne, coś co działa od dekad w USA i co bardziej ogarnięci mają naprawdę spoko życie na emeryturze. Owszem były pewne kwestie do poprawy ale fundament wprowadzono ćwierć wieku temu. To przyszedł rudy #!$%@? i połowę rozkradł, Bredzisław Długopis Pierwszy to przyklepał. Potem pisiory z Dlugopisem II rozkradli drugą połowę i tyle było. Ja zacząłem oszczędzać na koncie emerytalnym Pokaż całość