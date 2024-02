Wspaniale. Każda afera związana z dzikim importem z Ukrainy wyjdzie nam Polakom na zdrowie, bo teraz każdy z minimalną ilością instynktu samozachowawczego, będzie 2x sprawdzać skład i pochodzenie swojej żywności. Oby więcej! A Wy pamiętajcie, żeby się interesować co jecie (co trafia do Waszego organizmu, krwi, mózgu, wątroby, itd) i skąd to przyjechało.