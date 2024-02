Dwaj Kolumbijczycy w wieku 25 i 31 lat pobili i okradli Ukraińca. Zaatakowali poszkodowanego, uderzając go ciężkim przedmiotem i grożąc nożem. Zabrali portfel, dokumenty, pieniądze, telefon komórkowy. Do tego przebili 33-latkowi opony w samochodzie. Zostali zatrzymani i trafili do aresztu.