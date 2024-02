Kara smierci była by niesamowitym ułaskawieniem dla "czegoś takiego" bo to czlowiekiem sie nazwac nie da. Podobnie jak dozywocie czyli wegetacja na koszt podatnika. Ja bym takich ludzi widział w jakichś obozach pracy, moze takiej szkodzącej zdrowiu, ale którą jednak musi ktos wykonywac? W miejscu w którym jestes numerkiem i masz #!$%@? a jak nie to zdechniesz z głodu. W miejscu w którym nikt nie ma dla ciebie empatii, bo byles skonczonym Pokaż całość