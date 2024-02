jak wynajmować komuś mieszkanie to tylko w USA, tam wajha jest w drugą stronę - nie płacisz w terminie policja przykleja ci do drzwi kartke "eviction notice" że masz opuścic mieszkanie np. do końca miesiąca inaczej usuną cię siłą a graty wywalą na twój koszt.

Mało tego każdy taki incydent jest rejestrowany i nie wynajmieswz już nigdzie mieszkania bo właściciel sprawdzi cie w rejestrze że 15 lat temu zalegałeś komuś z czynszem Pokaż całość