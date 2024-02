Podsumowując PiS rozdał laptopy uczniom, którzy tak naprawdę tych laptopów nie potrzebowali. PiS powiedział, że sfinansuje te laptopy ze środków z KPO, nie zabezpieczył na to żadnych innych środków w budżecie. Teraz okazało się, że UE stwierdziła, że wydatki są niekwalifikowane i tego nie sfinansuje. Trzeba będzie zapłacić z własnych pieniędzy budżetowych.

Co na to powie PiS? Ojej, my daliśmy laptopy uczniom do ich samorozwoju, a Tusk nie da kolejnych.