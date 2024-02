Jeżeli Premier Tusk ogłasza na konferencji prasowej, w towarzystwie Kanclerza Scholza, że reparacje, to problem dawno załatwiony i że nie ma do czego wracać, to polityka historyczna jest nie tylko zbędna ale szkodliwa z punktu widzenia partii rządzącej. zresztą po co uczyć dzieci historii, skoro można żyć tak, jakby świat zaczął się wczoraj? mamy być nowoczesnymi Europejczykami a nie zakompleksionymi Polakami? Żeby żyć w nowoczesnej Europie nie musisz znać historii powstań