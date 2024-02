Postawili mu zarzut usiłowania zabójstwa? Bo jak spadający żołądź był dla niego przesłanką do otwarcia ognia wobec zatrzymanego, to nic go #!$%@? nie tłumaczy. Co z tego, że to USA i mógł się czuć zagrożony. To znaczy, że się do tej pracy nie nadaje i za chwilę by zastrzelił dziecko, któremu by pękł balonik.