Wykopki po prostu nie wierzą w to że premier jakiejś tam Polski rzucił mocne karty na stół w rozgrywce z własnym sojusznikiem. I uwaga, nie jest to żaden demontaż naszego sojuszu, ci to tak twierdzą to mają papkę zamiast mózgu. Donek odwołał się do najlepszych tradycji USA, wywołał tym poruszenie, temat wrócił na chwilę do dyskusji w USA, chłop ma tak bardzo do w dupie że wydrukował i przyniósł do izby. Fair Pokaż całość