Chodzi o to by zniszczyć grupę społeczną jaką są rolnicy, zniszczono górnictwo i górników i nikt nie protestuje bo nie ma kto, zniszczą rolników to zamiast 1,5 mln ludzi zdolnych do protestów będzie kilkuset właścicieli korporacji jak na Ukrainie i nie będzie komu protestować, będziemy rozbici całkowicie i będzie można z nami robić co się chce. Także wspierajcie rolników całym sercem, gdyż to jedyna grupa która trzyma się jeszcze razem.