Polecam, sam byłem w szoku jak bardzo LSD mi otworzyło umysł. Po kilku sesjach nauczyłem się mieć szczerze wyj€bane w różne rzeczy niegodne mojego zaangażowania, a którymi wcześniej się nadto przejmowałem. Innymi słowy pewny profit = mniej stresu.



Jak to nawijał A$AP Rocky: "It's the irony how LSD inspired me to reach the high in me." ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )