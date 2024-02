Na wołyń nie mógl wejśc jako gość witany przez AK, on musiał być wyzwolicielem.

Wyzwolicielem który zaraz wszystkich Polaków wysiedlił z powodu zmiany granic. Przecież to w ogóle nie ma sensu xDŻałosna próba wybielenia zbrodni UPA rodem z ukraińskiego IPN. Plus jeśli banderowcy to byli agenci NKWD to dlaczego Ukraińcy ich honorują jako bohaterów, nie tylko Banderę, ale nawet tych bezpośrednio zaangażowanych w rzeź wołyńską jak Szuchewycz czy Kłaczkiwski?