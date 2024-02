A tu kilka wersów ze wspomnień mojej rodziny zesłanej z okolic Nowogródka, spisanych prostym jezykiem:



_"Nie jest łatwo mówić o okropności tej nocy, z dnia 9-go na 10-go lutego. Ale postaram się przekazać wam gehennę przeżytą przez nas tej nocy. Jest głębia nocy. Na dworze mróz ok. 30 stopni. Śniegi i zaspy olbrzymie. Słyszę straszne łomotanie i dobijanie się do drzwi, a później do okna. Co się stało? Cóż to może być? Pokaż całość