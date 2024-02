Hehe wielki spisek no jasne naprwno newag celowo wprowadził ta usterkę;-p same korzyści:-), przeciez wiaodmo ze pociagi sie nie psuja a Usterka ma byc naprawiona jutro.

Ale wy sobie dajecie kit wciskać. Już że newag należy zamknąć i wycofać z ue. Wiecie że tam pracuje z 2000 osóba u poddostawców pewnie kjnimum z 10tys? I co zamykać prywatny zakład ktorego nie dokladamy z podatkow jak do pesy bo się tak wam na Pokaż całość