Często znajomi pytają mnie co mam do rolników - a no właśnie to. Zawsze susza albo powódź, zawsze za gorąco albo wszystko zmarzło, nieurodzaj albo w #!$%@? obrosło - nie było jeszcze roku, w którym w agrobiznesie, czy jakimś innym gównie jakiś rolnik wypowiedział się "nie no, w tym roku to cebula zajebiście, zadowolony jestem". Górnicy 2.0.



POTĘŻNY strajk rolników, kur*a 240 ciągników na miasto - jprdl, to co, ilu tam rolników, Pokaż całość