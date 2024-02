Rowan Atkinson (...) został oskarżony o szerzenie poglądów szkodliwych dla postrzegania aut elektrycznych.

Co to, do #!$%@? nędzy, są poglądy szkodliwe dla postrzegania aut elektrycznych?Te ścierwa na baterie są jakąś religią, że można o nich albo dobrze, albo w ogóle.Jeśli produkt jest gówniany, a jego użytkowanie, przy obecnych uwarunkowaniach, jest parodią jazdy samochodem, to jakim prawem ktoś w ogóle śmie zamykać mordę komuś, kto chce to skomentować?