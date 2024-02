czy wy macie jakąś paranoję na punkcie aut elektrycznych? Każdego dnia jakieś znalezisko z opisem z dupy wykopywane na główną. Albo wszystkie elektryki spłonęły, nikt ich JUŻ nie chce (czyli ktoś jednak chciał wcześniej) ale najdurniejszy komentarz czytałem ostatnio, że auta elektryczne są wycofywane na zachodzie ... No to tylko patrzę aż ktoś przyjdzie wycofać moje auto bo ja na razie nic o tym nie wiem i co gorsze, jestem z niego Pokaż całość